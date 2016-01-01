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Журнал «Медикум» - Научно-практический медицинский журнал

Научно практический медицинский журналНаучно практический медицинский журнал

Журнал «Медикум» - научно-практическое медицинское издание, основан на базе «Нижегородского медицинского сайта» www.medicum.nnov.ru

Основные направления журнала:

| Кардиология | Пульмонология | Гастроэнтерология | Хирургия | Гинекология | Урология |

Первый номер журнала будет посвящен Кардиологии

Основные разделы журнала:

| ишемическая болезнь сердца | инфаркт миокарда | острый коронарный синдром | стенокардия | артериальная гипертония | сердечная недостаточность | пороки сердца | аритмии сердца | атеросклероз | метаболический синдром | хирургическое лечение | реваскуляризация миокарда | эпидемиология | экспериментальная кардиология |

Статьи в виде:

| дискуссии | медицинские гипотезы | обзоры | новости доказательной медицины | лекции | клинические семинары | методические рекомендации | клинические наблюдения |

Форма выпуска:

1. Печатная

2. Интернет-версия

3. Электронная версия на CD

Вниманию авторов!

Впервые в России, медицинское издание, которое будет издаваться на 2-х языках: русском и английском. Теперь ваши статьи будут читать не только в России, но и за ее пределами. Материалы для публикации в журнале следует представлять в редакцию только в электронном виде по электронному адресу

Вниманию подписчиков!

Два варианта подписки на журнал:

Подписка на печатную версию журнала и на электронную версию журнала.

Каждый подписчик сможет выбрать язык, на котором ему будет высылаться журнал.

Аудитория читателей:

| Представители органов управления здравоохранением | Врачи всех специальностей | Научные работники | Провизоры, фармацевты | Участники съездов, симпозиумов, конференций | Сотрудники фармацевтических компаний, компаний по производству и торговле медицинского инструментария и оборудования | Читатели медицинских библиотек.

Система распространения журнала

органы управления здравоохранением городов и областей

лечебно-профилактические и аптечные учреждения;

индивидуальные и коллективные подписчики (получение журнала по почте);

Медицинские выставки, конференции, семинары;

Медицинские и публичные библиотеки;

Компании по производству и торговле лекарственными средствами и медицинской техникой

Краткую информацию о журнале в формате pdf можно скачать здесь.



Первые два номера журнала Medicum Кардиология высылаются бесплатно! Подписаться на научно практический медицинский журнал «Медикум» можно здесь.

Требования к рукописям









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