Журнал «Медикум» - Научно-практический медицинский журнал

|Научно практический медицинский журнал
Журнал «Медикум» - научно-практическое медицинское издание, основан на базе «Нижегородского медицинского сайта» www.medicum.nnov.ru
Основные направления журнала:
| Кардиология | Пульмонология | Гастроэнтерология | Хирургия | Гинекология | Урология |
Первый номер журнала будет посвящен Кардиологии
Основные разделы журнала:
| ишемическая болезнь сердца | инфаркт миокарда | острый коронарный синдром | стенокардия | артериальная гипертония | сердечная недостаточность | пороки сердца | аритмии сердца | атеросклероз | метаболический синдром | хирургическое лечение | реваскуляризация миокарда | эпидемиология | экспериментальная кардиология |
Статьи в виде:
| дискуссии | медицинские гипотезы | обзоры | новости доказательной медицины | лекции | клинические семинары | методические рекомендации | клинические наблюдения |
Форма выпуска:
1. Печатная
2. Интернет-версия
3. Электронная версия на CD
Вниманию авторов!
Впервые в России, медицинское издание, которое будет издаваться на 2-х языках: русском и английском. Теперь ваши статьи будут читать не только в России, но и за ее пределами. Материалы для публикации в журнале следует представлять в редакцию только в электронном виде по электронному адресу
Вниманию подписчиков!
Два варианта подписки на журнал:
Подписка на печатную версию журнала и на электронную версию журнала.
Каждый подписчик сможет выбрать язык, на котором ему будет высылаться журнал.
Аудитория читателей:
| Представители органов управления здравоохранением | Врачи всех специальностей | Научные работники | Провизоры, фармацевты | Участники съездов, симпозиумов, конференций | Сотрудники фармацевтических компаний, компаний по производству и торговле медицинского инструментария и оборудования | Читатели медицинских библиотек.
Система распространения журнала
органы управления здравоохранением городов и областей
лечебно-профилактические и аптечные учреждения;
индивидуальные и коллективные подписчики (получение журнала по почте);
Медицинские выставки, конференции, семинары;
Медицинские и публичные библиотеки;
Компании по производству и торговле лекарственными средствами и медицинской техникой
Краткую информацию о журнале в формате pdf можно скачать здесь.
Первые два номера журнала Medicum Кардиология высылаются бесплатно! Подписаться на научно практический медицинский журнал «Медикум» можно здесь.
Требования к рукописям