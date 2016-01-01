Журнал «Медикум» - Научно-практический медицинский журнал

Научно практический медицинский журнал



Журнал «Медикум» - научно-практическое медицинское издание, основан на базе «Нижегородского медицинского сайта» www.medicum.nnov.ru Основные направления журнала: | Кардиология | Пульмонология | Гастроэнтерология | Хирургия | Гинекология | Урология | Первый номер журнала будет посвящен Кардиологии Основные разделы журнала: | ишемическая болезнь сердца | инфаркт миокарда | острый коронарный синдром | стенокардия | артериальная гипертония | сердечная недостаточность | пороки сердца | аритмии сердца | атеросклероз | метаболический синдром | хирургическое лечение | реваскуляризация миокарда | эпидемиология | экспериментальная кардиология | Статьи в виде: | дискуссии | медицинские гипотезы | обзоры | новости доказательной медицины | лекции | клинические семинары | методические рекомендации | клинические наблюдения | Форма выпуска: 1. Печатная 2. Интернет-версия 3. Электронная версия на CD Вниманию авторов! Впервые в России, медицинское издание, которое будет издаваться на 2-х языках: русском и английском. Теперь ваши статьи будут читать не только в России, но и за ее пределами. Материалы для публикации в журнале следует представлять в редакцию только в электронном виде по электронному адресу Вниманию подписчиков! Два варианта подписки на журнал: Подписка на печатную версию журнала и на электронную версию журнала. Каждый подписчик сможет выбрать язык, на котором ему будет высылаться журнал. Аудитория читателей: | Представители органов управления здравоохранением | Врачи всех специальностей | Научные работники | Провизоры, фармацевты | Участники съездов, симпозиумов, конференций | Сотрудники фармацевтических компаний, компаний по производству и торговле медицинского инструментария и оборудования | Читатели медицинских библиотек. Система распространения журнала органы управления здравоохранением городов и областей лечебно-профилактические и аптечные учреждения; индивидуальные и коллективные подписчики (получение журнала по почте); Медицинские выставки, конференции, семинары; Медицинские и публичные библиотеки; Компании по производству и торговле лекарственными средствами и медицинской техникой Краткую информацию о журнале в формате pdf можно скачать здесь.







Первые два номера журнала Medicum Кардиология высылаются бесплатно! Подписаться на научно практический медицинский журнал «Медикум» можно здесь.

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