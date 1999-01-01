"Нижегородский медицинский журнал", издаваемый Нижегородской государственной медицинской академией, был учрежден в 1931 г. и после перерыва возрожден в 1991 г. (свидетельство о регистрации №561 Министерства печати и информации РФ от 4.01.91.). Это ежеквартальный научно-практический журнал (объем 20 п.л., тираж - 1000 экз.), распространяется по подписке в РФ, с 1999 г. включен в каталог международной подписки.

На страницах журнала рассматривается широкий круг медико-биологических проблем как фундаментального, так и прикладного характера. Он служит трибуной для освещения и пропаганды научных достижений во всех областях медицины для ученых-медиков не только Н. Новгорода, но и других регионов страны (Москвы, С.-Петербурга, ближнего Зарубежья).

Журнал печатает информацию о новых направлениях научных исследований, публикует оригинальные, нестандартные решения актуальных медицинских проблем, что способствует развитию медицинской науки и тесной связи ее с практикой. Регулярно в журнале выходят тематические номера, посвященные наиболее злободневным вопросам современной медицины.

В редсовет журнала входят известные ученые-медики: академики Ю. Н. Беленков, А. П. Голиков, Ф. И. Комаров, А. А. Баранов (Москва), А. В. Шабров, В. Н. Балин (С.-Петербург), Б. А. Королев (Н. Новгород), А. А. Хадарцев (Тула), А. А. Шмальтц, Г. Хойш (Германия), К. Имелинский (Польша). Один из руководителей журнала зам. главного редактора Б. Е. Шахов являлся членом экспертного совета ВАК РФ по медико-биологическим дисциплинам.

Решением ВАК Министерства образования РФ журнал включен в число периодических научных и научно-технических печатных изданий, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора наук.

В 2001 г. в связи с обретением Н. Новгородом статуса столицы Приволжского федерального округа "Нижегородский медицинский журнал" стал официальным органом печати Представительства Минздрава РФ в ПФО и объединил медицинскую науку и здравоохранение 15 регионов России. Теперь ежегодно в его рамках выходят два дополнительных специальных выпуска "Здравоохранение Приволжского федерального округа", которые посвящены проблемам общественного здоровья, здравоохранения, отражают правовые и экономические вопросы, проблемы страховой медицины, медицинского образования, экологии, фармации. На его страницах печатаются материалы и официальная информация Минздрава РФ и Представителя Минздрава РФ в ПФО, статистические данные по основным показателям здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения субъектов ПФО, выступают с докладами руководители органов и учреждений здравоохранения, специалисты санитарно-эпидемиологических служб и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, сотрудники медицинских НИИ, практические врачи и преподаватели вузов.

Тираж выпусков - 2500 экз. В перспективе - увеличение их объемов и тиража. Имеется электронная версия журнала, идет работа по ее дальнейшему развитию и совершенствованию.

Адрес редакции: 603005, г.Н. Новгород, пл. Минина, 10/1, НГМА.

Телефон: (8312) 30-75-51, 30-76-46, 37-24-32

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